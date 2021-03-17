Киев, , 17:20 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления выступил за проведение выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года.

Соответствующее решение утверждено сегодня, 17 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил заместитель председателя комитета, депутат «Слуги народа» Александр Качура, члены комитета единогласно поддержали озвученную дату.

«Комитет рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение и проведение выборов мэра Харькова на осень, 31 октября 2021 года», — заявил Качура.

Вместе с тем, он напомнил, что это решение комитета еще должны утвердить в сессионном зале Рады. Дата голосования по этому вопросу пока неизвестна.

ИА REGNUMнапоминает, что в 2020 года Геннадий Кернес выиграл в первом туре выборы мэра Харькова, хотя к тому моменту уже полтора месяца находился на лечении в Германии. 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике «Шарите».

В конце января было заявлено, что парламент не может рассматривать вопрос назначения выборов в Харькове,поскольку не получил от городских властей необходимого пакета документов.

Лишь в феврале городской совет Харькова рассмотрел вопрос о прекращении полномочий Кернеса.