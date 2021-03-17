Челябинск, , 17:19 — REGNUM Жительница Сургута (Югра) умерла через три дня после пластической операции, выполненной в одном из медцентров Челябинска. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, всё произошло в ноябре 2020 года. На следующий день после операции у женщины поднялась высокая температура, возникли боли в грудной клетке и стало сложно дышать. Рентген показал пневмоторакс. В больнице из лёгкого убрали лишний воздух, одышка чуть уменьшилась, но 23 ноября гражданка скончалась.

Известно, что перед операцией она сдала анализы и выполнила ряд обследований, также её обследовали при поступлении в медцентр. Но никаких хронических и острых заболеваний у неё не нашли. По данным патологоанатомов, женщина могла умереть из-за обширных некрозов мышечной ткани и подкожно-жировой клетчатки в области живота, грудной клетки, ягодиц, бёдер.

По данным СМИ, сейчас СКР расследует уголовное дело по факту гибели женщины. Оно находится на стадии предварительного расследования. В рамках него планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.