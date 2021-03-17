Москва, , 17:16 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 17 марта разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 72 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 235 с датой погашения 12 марта 2031 года на сумму 20 млрд рублей. Спрос при этом составил 35,33 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 93,2265% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,96% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с погашением 16 июля 2025 года на 30 млрд рублей при спросе в 39,42 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 93,3794% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,36% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на 10,222 млрд рублей при спросе в 22,405 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99,1347% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,62% годовых.

Таким образом, все три выпуска облигаций были размещены в полном объёме в соответствии с планом Минфина.

Напомним, за I квартал 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.