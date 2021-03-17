Берн, , 17:14 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, сообщает официальное заявление ВОЗ, опубликованное 17 марта.

На фоне массовых отказов от ее применения ВОЗ заявляет, что польза от этого препарата превышает риск наносимого им вреда.

Уточняется, что это заявление является предварительным, итоговая оценка безопасности вакцины будет опубликована ВОЗ позднее.

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», — указано в заявлении.

Кроме того, ВОЗ считает недоказанной прямую связь венозного тромбоэмболизма с вакциной AstraZenec.

Как сообщало ИА REGNUM, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины должен обнародовать свое решение по безопасности вакцин AstraZeneca 18 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше задействовано рекордное число аппаратов ИВЛ — минздрав