Севастополь, , 17:14 — REGNUM Временные ограничения на движение автотранспорта будут действовать в Севастополе 18 марта в связи с праздничными мероприятиями в честь седьмой годовщины воссоединения с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

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Так, 18 марта с 13:30 до 22:00 нельзя будет проехать по участку улицы Ленина от пересечения с площадью Суворова до пересечения с проспектом Нахимова, а также по отрезку проспекта Нахимова от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Айвазовского. Ограничения не коснутся общественного транспорта и специализированных служб.

Также с 13:30 до 22:00 на участке улицы Советской от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина вводится одностороннее движение.

Кроме того, во время проведения праздничных мероприятий с 12:00 до 22:00 место посадки/высадки пассажиров катеров с Графской пристани переносится в Артиллерийскую бухту, собственно работа катеров на линии «Графская пристань — Северная» будет продлена до 02:00. Также до 01:00 будет продлена работа электротранспорта по маршрутам № 3, 7, 9, 10, 10К, 12, 17, 20.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе к седьмой годовщине воссоединения с Россией запланировано более 140 мероприятий, основная часть которых придется на 18 марта. В числе основных — праздничный митинг-концерт и фейерверк.