Москва, , 17:12 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов поддержал предложение выпуска облигаций регионами под целевые проекты, например, под строительство жилья или инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Мы могли бы рассмотреть вопрос о том, если бы под какие-то целевые вещи, положим, инфраструктурное жилищное строительство, инфраструктуру, выпускали бы займы, которые отвечали национальным целям развития, как мера поддержки мы могли бы рассмотреть. Давайте мы поизучаем эту тему», — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о перспективах выпуска облигаций регионами.

«Что нам давать деньги или субъекты РФ сами возьмут, а мы их просубсидируем — на это можно было бы посмотреть как мера по стимулированию жилищного строительства», — заявил министр в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.