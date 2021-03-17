Белгород, , 17:16 — REGNUM Более 20 млн рублей получит Белгородская область на препараты для больных COVID-19. Лекарства получат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Средства выделят из Резервного фонда правительства РФ по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Белгородская область на закупку лекарств получит 20,6 млн рублей. Предыдущий транш в конце января 2021 года был вдвое меньше — 10,6 млн рублей.

По данным штаба на 17 марта, на амбулаторном лечении находятся около трёх тысяч человек.