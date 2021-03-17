Курган, , 17:11 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрирован в Кургане, сообщает 17 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 47 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 17 марта выявлено 18 650 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 779 человек, скончались 340 пациентов с COVID-19.