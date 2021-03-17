с. Архангело, 17 марта 2021, 17:18 — REGNUM Село Архангело славно названием. Правда при советской власти его переименовали в Шелоховскую, пока так и на картах. Самых известных событий в истории Архангело два — одно для местных радостное, и это проезд летом 1819 года через село по пути в Архангельск Императора Александра Первого. Второе печальное — гибель в XIX веке 16 паломников, пытавшихся переправиться в ледоход через Онегу.

Село Архангело живет на обеих берегах реки Онеги. Путешественники заезжают сюда завидев издалека Сретенскую церковь
Или стоящую рядом церковь Михаила Архангела
Село Архангело живет на обеих берегах реки Онеги. Путешественники заезжают сюда завидев издалека Сретенскую церковь
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Или стоящую рядом церковь Михаила Архангела
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Уникальность Архангельской церкви в чудом сохранившихся «небесах»
Уникальность Архангельской церкви в чудом сохранившихся «небесах»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас село на федеральном шоссе Архангельск — Каргополь, и назвать его захолустьем нельзя — в иные дни мимо села проезжают до 2000 автомобилей. Некоторые путешественники отклоняются от маршрута, и сворачивают к трем деревянным церквям села — старым Сретенской (1803) и Михаила Архангела (1715), и новой — Пахомия Кенского.

Несколько лет назад реставраторы поставили в селе еще одну, новую, церковь — Пахомия Кенского
Несколько лет назад реставраторы поставили в селе еще одну, новую, церковь — Пахомия Кенского
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Летом, когда вокруг церквей тает снег, в траве виднеются могильные плиты – вокруг древний погост
К счастью, за церквями есть кому присмотреть – в Архангело съехались несколько семей реставраторов
Летом, когда вокруг церквей тает снег, в траве виднеются могильные плиты – вокруг древний погост
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
К счастью, за церквями есть кому присмотреть – в Архангело съехались несколько семей реставраторов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Из-за церквей село облюбовали реставраторы, они и стали душой масленичных гуляний. Александр Матюхин родом из подмосковного Королева, 20 лет назад он появился в этих краях, а последние 10 лет живет здесь постоянно. Работает с волонтерскими реставрационными организациями «Вереница» и «Общее Дело», участвовал в спасении часовен в Калитинке Каргопольского, и в Ермолинской Шенкурского районов Архангельской области.

Село живет на обеих берегах реки Онеги, и насчитывает около 1000 душ мужского и женского пола, из них десяток реставраторов. Они и стали проводить каждый год масленицу
Село живет на обеих берегах реки Онеги, и насчитывает около 1000 душ мужского и женского пола, из них десяток реставраторов. Они и стали проводить каждый год масленицу
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Что за масленица без блинов? Блин – как символ солнца
Это не картошка, а замаскированные под нее пончики, где роль соли играет сахарная пудра
Что за масленица без блинов? Блин – как символ солнца
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Это не картошка, а замаскированные под нее пончики, где роль соли играет сахарная пудра
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Для самовара нужны дрова, и с ними а Архангело нет проблем
Для самовара нужны дрова, и с ними а Архангело нет проблем
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Самовар – самый старший участник масленицы, он из XIX века
За самоваром приглядывает один из «реставраторов»
Самовар – самый старший участник масленицы, он из XIX века
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
За самоваром приглядывает один из «реставраторов»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Масленичный хоровод – еще один символ солнца
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Ася приехала из Донбасса и за пару лет стала местной в Архангело
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Лошадь покатала детей и повезла по домам – Масленице конец
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Архангело Александр «со товарищи» поставил новый Пахомиевский храм. Рассказывает о жизни: «— В Королеве сейчас домов понастроили, машины везде, магазины, нет простора. Я уехал, пожил в Карелии, а потом перебрался сюда. Реставраторов в Архангело четыре человека, кто-то приезжает-уезжает, так и живем-работаем. У кого-то жена приезжая, у кого уже местная. Масленицу проводим несколько лет, в этом году никого не приглашали из-за ковида, но жители собрались». Про языческие солнышки на избах Архангело православный Александр сказал так: «Думаю, одно не противоречит другому. Нас последнее время разъединяют по всем линиям, а надо объединяться. Батюшке мы помогаем, но в церковь ходит немного, всего 10 человек из тысячи живущих на обеих берегах Архангело. Так везде в России».

Церковь Михаила Архангела дала имя всему селу Архангело
Старая ольха на Каргополье со временем покрывается зеленым мхом, что придает видам сквозь ее ветви «налет древности»
Церковь Михаила Архангела дала имя всему селу Архангело
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Старая ольха на Каргополье со временем покрывается зеленым мхом, что придает видам сквозь ее ветви «налет древности»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
От упавших свечей за многие столетия сгорели сотни деревянных церквей на Русском Севере. Чтобы печальная традиция не продолжилась, свечи должны стоять на широком блюде с водой
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Скромность церковных служб на селе оборачиваются уважением прихожан к священникам
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Икона Богородицы из церковной лавки – святая икона
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В новой церкви Пахомия Кенского нет старых икон – они дорогие, ограбят, а работа иконописца недешева. Обходятся бумажными, святости бумага не убавляет
В новой церкви Пахомия Кенского нет старых икон – они дорогие, ограбят, а работа иконописца недешева. Обходятся бумажными, святости бумага не убавляет
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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