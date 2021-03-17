17 марта 2021 | Время чтения 2 мин

с. Архангело, , 17:18 — REGNUM Село Архангело славно названием. Правда при советской власти его переименовали в Шелоховскую, пока так и на картах. Самых известных событий в истории Архангело два — одно для местных радостное, и это проезд летом 1819 года через село по пути в Архангельск Императора Александра Первого. Второе печальное — гибель в XIX веке 16 паломников, пытавшихся переправиться в ледоход через Онегу.

Село Архангело живет на обеих берегах реки Онеги. Путешественники заезжают сюда завидев издалека Сретенскую церковь Владимир Станулевич © ИА REGNUM Или стоящую рядом церковь Михаила Архангела Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Уникальность Архангельской церкви в чудом сохранившихся «небесах» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас село на федеральном шоссе Архангельск — Каргополь, и назвать его захолустьем нельзя — в иные дни мимо села проезжают до 2000 автомобилей. Некоторые путешественники отклоняются от маршрута, и сворачивают к трем деревянным церквям села — старым Сретенской (1803) и Михаила Архангела (1715), и новой — Пахомия Кенского.

Несколько лет назад реставраторы поставили в селе еще одну, новую, церковь — Пахомия Кенского Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом, когда вокруг церквей тает снег, в траве виднеются могильные плиты – вокруг древний погост Владимир Станулевич © ИА REGNUM К счастью, за церквями есть кому присмотреть – в Архангело съехались несколько семей реставраторов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Из-за церквей село облюбовали реставраторы, они и стали душой масленичных гуляний. Александр Матюхин родом из подмосковного Королева, 20 лет назад он появился в этих краях, а последние 10 лет живет здесь постоянно. Работает с волонтерскими реставрационными организациями «Вереница» и «Общее Дело», участвовал в спасении часовен в Калитинке Каргопольского, и в Ермолинской Шенкурского районов Архангельской области.

Село живет на обеих берегах реки Онеги, и насчитывает около 1000 душ мужского и женского пола, из них десяток реставраторов. Они и стали проводить каждый год масленицу Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Что за масленица без блинов? Блин – как символ солнца Владимир Станулевич © ИА REGNUM Это не картошка, а замаскированные под нее пончики, где роль соли играет сахарная пудра Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Для самовара нужны дрова, и с ними а Архангело нет проблем Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Самовар – самый старший участник масленицы, он из XIX века Владимир Станулевич © ИА REGNUM За самоваром приглядывает один из «реставраторов» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Архангело Александр «со товарищи» поставил новый Пахомиевский храм. Рассказывает о жизни: «— В Королеве сейчас домов понастроили, машины везде, магазины, нет простора. Я уехал, пожил в Карелии, а потом перебрался сюда. Реставраторов в Архангело четыре человека, кто-то приезжает-уезжает, так и живем-работаем. У кого-то жена приезжая, у кого уже местная. Масленицу проводим несколько лет, в этом году никого не приглашали из-за ковида, но жители собрались». Про языческие солнышки на избах Архангело православный Александр сказал так: «Думаю, одно не противоречит другому. Нас последнее время разъединяют по всем линиям, а надо объединяться. Батюшке мы помогаем, но в церковь ходит немного, всего 10 человек из тысячи живущих на обеих берегах Архангело. Так везде в России».

Церковь Михаила Архангела дала имя всему селу Архангело Владимир Станулевич © ИА REGNUM Старая ольха на Каргополье со временем покрывается зеленым мхом, что придает видам сквозь ее ветви «налет древности» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В новой церкви Пахомия Кенского нет старых икон – они дорогие, ограбят, а работа иконописца недешева. Обходятся бумажными, святости бумага не убавляет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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