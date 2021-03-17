Москва, , 17:28 — REGNUM В 2021 году задания Единого государственного экзамена не будут сильно отличаться от тех, что были в предыдущие годы. Об этом 17 марта заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире десятого выпуска программы «Образовательная среда».

«Ничего радикально нового в этом году не будет», — заявила Решетникова.

Также она напомнила, что все учителя и выпускники до 1 сентября могли ознакомиться с проектами тех демонстрационных вариантов, которые были опубликованы на сайте ФИПИ и останутся там в утвержденном виде.

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