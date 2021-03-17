Кемерово, , 17:05 — REGNUM В Кемеровской области вскрытие рек ожидается на два-пять дней раньше средних многолетних сроков. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным специалистов, прохождение весеннего половодья в регионе, в первую очередь, зависит от выполнения превентивных мероприятий в предпаводковый период, в том числе проведение взрывных работ, распиловка и чернение льда, расчистка русел рек.

«Чтобы не допустить заторов на реках области, в этом году спланировано провести 11 подрывов льда, а также распилить около 5 тыс. метров и зачернить свыше 1000 кв. метров ледового покрова акваторий Кузбасса», — уточнили в ведомстве.

В готовности находятся более 13 тысяч человек и 3 820 единиц техники.