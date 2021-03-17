Ростов-на-Дону, , 17:03 — REGNUM 76-летие Великой Победы в Ростове-на-Дону отметят гала-концертом и фейерверком, сообщается на сайте госзакупок. При этом в Ростовской области пока ещё действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Согласно техническому заданию, 9 мая 2021 года на Театральной площади состоится гала-концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне. Исполнителю контракта необходимо установить три больших всепогодных экрана, систему для создания световых спецэффектов, аппаратуру для звукового сопровождения концерта.

Стоимость организации торжественных мероприятий на Театральной площади составит 2,9 млн рублей. Все работы необходимо выполнить к вечеру 8 мая.