Москва, , 17:02 — REGNUM В современном мире авторитет РФ на международной хоккейной арене играет важную роль, необходимо закрепить успехи. Об этом 17 марта заявил кандидат на место в совете Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре.

«Я знал, что Федерация хоккея РФ выдвинет мою кандидатуру в совет IIHF. Далее международная федерация будет принимать решение в установленном порядке. Что касается предстоящей работы, то я очень рад влиться в семью ФХР», — передает слова Буре пресс-служба ФХР.

«В современном мире наш авторитет на международной арене играет очень важную роль. Сделаю все возможное, чтобы закрепить успехи», — отметил он.

Ранее стало известно, что ФХР выдвинет кандидатуру Буре на место в совете IIHF, которое освободилось после ухода Владислава Третьяка.