Нур-Султан, , 17:01 — REGNUM Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) пройдёт в городе Туркестане (Казахстан) 31 марта 2021 г., сообщили 17 марта в пресс-службе казахстанского МИД.

Проведение мероприятия инициировал лидер нации Нурсултан Назарбаев. Участие в мероприятии уже подтвердили все главы стран-участниц Тюркского совета, а также премьер-министр Венгрии, который является наблюдателем в организации.

«По итогам саммита ожидается подписание декларации об объявлении Туркестана духовной столицей тюркского мира», — сообщили в МИД Казахстана.

Читайте также: Лавров заявил, что страны не согласятся войти в Великий Туран

Напомним, в Тюркский совет, помимо Казахстана, входят Азербайджан, Узбекистан, Киргизия и Турция. У Венгрии в этой организации статус наблюдателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальные телеканалы стран Тюркского совета усилят сотрудничество