Нур-Султан, 17 марта 2021, 17:01 — REGNUM Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) пройдёт в городе Туркестане (Казахстан) 31 марта 2021 г., сообщили 17 марта в пресс-службе казахстанского МИД.
Проведение мероприятия инициировал лидер нации Нурсултан Назарбаев. Участие в мероприятии уже подтвердили все главы стран-участниц Тюркского совета, а также премьер-министр Венгрии, который является наблюдателем в организации.
«По итогам саммита ожидается подписание декларации об объявлении Туркестана духовной столицей тюркского мира», — сообщили в МИД Казахстана.
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Напомним, в Тюркский совет, помимо Казахстана, входят Азербайджан, Узбекистан, Киргизия и Турция. У Венгрии в этой организации статус наблюдателя.
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