Рязань, , 17:03 — REGNUM Информационную систему, отслеживающую реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», представили 17 марта в Ситуационном центре губернатора Рязанской области. В цифровом инструменте предусмотрена обратная связь для граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

Все объекты, ремонтируемые в рамках реализации нацпроекта, нанесли на интерактивную карту. Это позволит ознакомиться с их основными характеристиками, комментариями специалистов, фотографиями до, во время и после работ. Для граждан предусмотрена обратная связь для обращений, есть контакты ответственных лиц из числа сотрудников дирекции дорог Рязанской области.

В 2021 году по нацпроекту в Рязанской области предстоит отремонтировать 127 объектов, 119 из них включены в план-график торгов и уже законтрактованы.