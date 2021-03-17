Нижний Новгород, , 16:57 — REGNUM По итогам января-декабря 2020 года, консолидированные бюджеты регионов Приволжского федерального округа получили дефицит в размере 118,005 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата, которые подготовлены по оперативной информации Федерального казначейства.

Причем только за последний квартал года совокупный дефицит бюджетов вырос более чем вдвое — на 66,832 млрд рублей.

Максимальный объем дефицита консолидированного бюджета зафиксирован в Башкирии — 37,345 млрд рублей, за IV квартал прошлого года дефицит увеличился на 21,529 млрд рублей. Крупный дефицит бюджета наблюдается в Пермском крае — 22,512 млрд рублей. В течение октября-декабря дефицит вырос на 12,170 млрд рублей. Бюджет Татарии недосчитался 21,968 млрд рублей или на 6,104 млрд рублей больше, чем по итогам января-сентября.

15,329 млрд рублей составил дефицит Удмуртии, только в последнем квартале года он вырос на 6,008 млрд рублей. Дефицит бюджета Нижегородской области составил 11,212 млрд рублей, причем по итогам января-сентября бюджет области получил профицит в размере 817,584 млн рублей.

Недосчитался 9,072 млрд рублей консолидированный бюджет Ульяновской области, за квартал показатель вырос на 4,475 млрд рублей. Дефицит бюджета Саратовской области составил 3,472 млрд рублей, увеличившись на 1,106 млрд рублей в октябре-декабре 2020 года. Бюджет Оренбургской области недополучил 2,177 млрд рублей, при этом за последний квартал года дефицит сократился более чем вдвое — на 3,390 млрд рублей. В Пензенской области дефицит бюджета за октябрь-декабрь сократился на 302,423 млн рублей и составил 292,545 млн рублей.

Остальным регионам Поволжья удалось исполнить бюджеты с профицитом. Так, 128,402 млн рублей составил профицит консолидированного бюджета Марий Эл, за квартал показатель вырос на 57,892 млн рублей. Чувашия получила профицит бюджета по итогам января-сентября прошлого года в размере 3,712 млрд рублей, к концу года профицит сократился до 547,628 млн рублей. Кировская область за IV квартал увеличила профицит бюджета на 388,510 млн рублей — до 566,675 млн рублей.

Мордовия в IV квартале увеличила профицит бюджета почти втрое — с 492,932 млн рублей по итогам января-сентября до 1,742 млрд рублей к концу года. Самарская область за первые три квартала получила профицит бюджета в размере 8,025 млрд рублей, к концу года профицит сократился до 2,392 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Федерального казначейства, которые были обнародованы в январе текущего года, дефицит бюджета получили 58 ил 85 российских регионов. К такой ситуации привели не только действия ограничительных мер во время пандемии, но и снижение цен на нефть. Совокупный дефицит бюджетов РФ оценивался в 762,2 млрд рублей.