Москва, , 16:56 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков — пока в тестовом режиме. Об этом 17 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, который осуществляется с помощью сервиса «Премьер Pass». Система даёт новые возможности при покупке билетов и посещении матчей чемпионата РПЛ… Если тестирование сервиса пройдёт успешно, то эти механизмы могут быть интегрированы в систему госрегистрации», — отмечается в заявлении на сайте лиги.

Исключением станет стадион «Газпром Арена», который активно готовится к Евро-2020. Из-за того, что на турнире будет действовать система Fan ID, в которую заложены иные технологические принципы, «Зенит» осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи РПЛ в обычном режиме.