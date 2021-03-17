Москва, , 16:53 — REGNUM Сборная РФ по хоккею выступит на чемпионате мира (ЧМ) в Риге (21 мая — 6 июня) под гимном Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом 17 марта передает РИА Новости.

Вместо национального флага будет использоваться логотип Олимпийского комитета РФ (ОКР).

«На форме игроков будет логотип ОКР. Вместо флага РФ будет флаг ОКР. При победе сборной РФ на стадионе будет играть гимн ИИХФ», — отметилш глава ИИХФ Рене Фазель.

Напомним, CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System.

По решению суда, российские спортсмены в течение 2 лет не смогут выступать под нацфлагом на крупных международных соревнованиях.