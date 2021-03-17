Варшава, , 16:51 — REGNUM 16 марта правительство Польши приняло постановление о введении дополнительных занятий в школах. Они будут посвящены помощи ученикам вновь привыкнуть к очной форме обучения после возвращения из режима удаленного обучения, связанного с пандемией SARS-CoV-2. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Вспомогательные занятия будут проходить ученики от четвертого до восьмого классов всех общеобразовательных школ республики. В постановлении предусмотрено, что органы самоуправления получат дополнительные средства из бюджета для надбавок учителям за увеличение педагогической нагрузки.

На дополнительных уроках школьникам будет оказана помощь в освоении материала, который был пройден в удаленном режиме и в связи с этим недостаточно усвоен учениками.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий удаленный режим обучения школьников в Польше продолжится как минимум до 29 марта. Однако по оценкам министра здравоохранения республики Адама Недзельского, а также министра образования Пшемыслава Чарнека, он может быть продлен на неопределенное время в зависимости от эпидемиологической ситуации.