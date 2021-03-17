Москва, , 18:34 — REGNUM В Сети обсуждают релиз социальной сети под названием Twibe, позиционирующей себя как «аналог Twitter». Сегодня, 17 марта, в Twitter опубликовано около полутора тысяч публикаций с упоминанием нового сервиса.

«Сижу и смотрю на этот твайб и думаю. не хочу никуда переходить, потому что слишком полюбила твиттер, и тут все мои люди. но если он ляжет, так будет хоть какая-то возможность оставаться на связи… ох, тяжело» — поделился переживаниями пользователь борода арса.

«Так, насколько я понял, все у нас переезжают в твайб на случай закрытия твиттера. Ну или в Одноклассники…» — уточняет Kto-to Nekto 2.0.

«Если тви действительно заблочат, то окончательно уйду в твайб, этот вариант меня устраивает больше, чем скачивать впн», ­ — делится с подписчиками кофетучка.

«Твайб это конечно хорошо, но от родного твиттера, я никуда не денусь, не надейтесь», — пишет пользователь сырные палочки

Данных о Twibe пока мало, функции и интерфейс новой соцсети очень напоминают Twitter. Среди зарегистрированных пользователей уже есть фейковые Алексей Навальный и Владимир Путин.

Напомним, что Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой в России, если в течение месяца компания не удалит запрещенную информацию. Службе уже удалось добиться замедления работы социальной сети на территории РФ.

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