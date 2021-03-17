Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Власти Ленинградской области продолжают совершенствовать электронный контроль за перевозкой мусора в регионе. Вместо обещанных QR-кодов с 1 апреля 2021 года перевозчикам отходов в Ленинградской области будут выдавать разрешения и следить за их передвижением. Об этом 17 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В течение всего месяца, с начала выдачи разрешений, перевозчики ТКО не будут наказываться. Однако с мая за отсутствие данного документа начнут выписывать штрафы.

«Мы начинаем полноценную работу по выдаче разрешений на перевозку отходов. Параллельно мы будем отрабатывать возможность электронного контроля в онлайн-режиме движения всего транспорта, перевозящего мусор», — объявил Александр Дрозденко.

Как пояснили в областной администрации, решения о выдаче разрешений на перевозку ТКО и контроль за перемещением транспорта необходимы для реализации нового областного закона о регулировании вопросов обращения с отходами.

Напомним, что в Ленинградской области ведется системная работа надзорных органов по ликвидации и предотвращению появления несанкционированных свалок. Кроме того, власти региона обещали к 2023 году полностью избавиться от действующих полигонов и возвести безопасные для экологии заводы по глубокой переработки мусора.

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