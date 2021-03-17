Талас, Киргизия, , 16:46 — REGNUM Фабрика по добыче золота на месторождении Джеруй (Таласская область, Киргизия) начала работу 17 марта. В открытии приняли участие российский и киргизский президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров, сообщает Sputnik.

Владимир Путин «Здесь будут использованы самые передовые технологии, соответствующие всем нормам и стандартам. Это позволит эффективно и без вреда для окружающей среды добывать до пяти тонн золота в год».

Российский президент в церемонии участвовал по видеосвязи. Киргизский президент выразил ему благодарность за личное участие в открытии фабрики. Добавим, что в это предприятие на Джеруе вложено порядка $600 млн, что является одним из крупнейших в истории совместных вложений России и Киргизии.

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