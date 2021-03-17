Варшава, , 16:44 — REGNUM За последние сутки в Польше был установлен рекорд по числу пациентов с COVID-19, жизнедеятельность которых поддерживать с помощь аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Об этом 17 марта сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в соцсети Twitter.

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«В настоящее время у нас заняты 2 193 аппарата ИВЛ. Это самый высокий показатель с начала пандемии в Польше. Предыдущий рекорд был поставлен лишь 22 ноября 2020 года, когда апаратом искусственной вентиляции легких пользовались 2 149 человек», — говорится в сообщении.

Недзельский также сообщил, что в Польше в настоящее время из-за COVID-19 были госпитализированы около 21,5 тысячи человек.

По его словам, это не рекордный показатель, однако он приближается к рекордному.