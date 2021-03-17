Пекин, , 16:44 — REGNUM Браузер UC Browser, принадлежащий компании Alibaba Group Holding Ltd, удален из списка целого ряда магазинов интернет-приложений в Китае, сообщает 17 марта CNBC со ссылкой на пользователей смартфонов Huawei и Xiaomi.

По их утверждению, магазины приложений для ОС Android, в том числе версии, используемые Huawei и Xiaomi, заблокировали возможность скачивания этого браузера и удалили его.

CNBC отмечает, что браузер UC Browser все еще доступен в магазине приложений бренда и в App Store.

Напомним, 15 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил о начале проверки властями крупных технологических компаний, так как некоторые из них отклоняются от предписанных государством стандартов.

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