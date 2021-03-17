Вашингтон, , 17:04 — REGNUM За 2020 год объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало рекордное, со времен холодной войны, количество военных самолетов вблизи Аляски. Об этом 17 марта сообщает CNN.

«Россия постоянно проводит частые военные миссии вблизи Северной Америки, в которых участвуют тяжелые бомбардировщики, противолодочная авиация и средства разведки», — сделал заявление генерал ВВС США Глен Ван Херк на слушаниях в сенатском Комитете по вооруженным силам.

Генерал уверен, что такие полеты российских военных возле Аляски «демонстрируют военную мощь России, а также указывают на потенциальные удары по США».

«Являясь угрозой для Соединенных Штатов и Канады, Россия ставит под удар нашу миссии по защите родины», — добавил Ван Херк.

Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты экипажей дальней авиации РФ проходят над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Каждый полет самолетов Воздушно-космических сил России проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отмечали в Минобороны РФ.