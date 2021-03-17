Москва, , 16:40 — REGNUM Компании, работающие в сфере информационных технологий, могут значительно сэкономить благодаря введению налогового вычета, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Он прокомментировал разрабатываемые правительством РФ изменения в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают вычет по налогу на прибыль, что может серьезно повлиять на отечественное программное обеспечение.

«Вычет по налогу на прибыль должен простимулировать развитие отечественного программного обеспечения и содействовать импортозамещению в сфере софта. Сейчас российское программное обеспечение все еще остается малоконкурентоспособным в сравнении с зарубежным, и такая мера должна помочь российскому производителю. Кроме того, официальный вычет из налога на прибыль снизит вероятность уклонения от уплаты налогов компаниями — производителями софта», — сказал он.

По мнению эксперта, поскольку сумма вычета может превысить саму сумму налога на прибыль, помощь российскому бизнесу будет очень существенной.

«Меру можно рассматривать как очередной шаг в нормативно-правовой сфере в рамках поддержки и стимулирования отечественного производства. Компании — производители софта смогут значительно сэкономить на налоге, что позволит им инвестировать дополнительные средства в технический инструментарий и в привлечение высококвалифицированных специалистов. В то же время, учитывая новизну данной идеи, еще не очень понятно, как вычет будет функционировать на практике, будет ли он различаться в зависимости от деятельности компании в том или ином регионе страны, как будет регулироваться в правовом отношении контроль за использованием налогового вычета. Понятно, что все эти вопросы потребуют скорейшего решения и закрепления на нормативно-правовом уровне. Также стоит отметить, что облегчение условий работы российскому IT-бизнесу может совпасть с усложнением условий для иностранных компаний, к появлению новых законодательных требований к продаже в России иностранного программного обеспечения», — заявил адвокат.