Ярославль, , 16:39 — REGNUM В Ярославле определился победитель аукциона по ремонту автомобильных дорог на Волжской набережной, улицах 8 марта и Розы Люксембург. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Место начала работ на набережной City-yaroslavl.ru

Минимальный цену предложила ярославская компания «Ярдорремстрой». Работы на трех улицах Ярославля в итоге оценены в 62,5 миллиона рублей при начальной цене аукциона в 69,4 миллиона. В случае заключения контракт ремонт должен быть завершен в течение 150 календарных дней.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году подрядчик сделает отрезок в 800 метров Волжской набережной от Красного съезда до улицы Победы, улицу 8 марта предстоит сделать в промежутке от Семашко до Закгейма (протяженность 1 км), улицу Р. Люксембург — на отрезке от Автозаводской до Чкалова (500метров).