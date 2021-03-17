Париж, , 16:37 — REGNUM Сотни студентов протестовали 16 марта в крупных городах Франции, таких как Париж, Бордо и Лион. Манифестанты требовали плана поддержки студентов во время коронакризиса. Об этом 16 марта сообщает Le Point.

Манифестации были организованы десятью профсоюзными и политическими организациями. В Париже на широком плакате во главе процессии можно было прочитать: «мы не будем поколением принесенным в жертву, требуем права на будущее».

«Правительство по-прежнему игнорирует студентов, и когда Жан Кастекс два дня назад сказал, что он достаточно потратил денег на помощь студентам, это просто смешно. Мы требуем посещения университетов на 50%, а не на 20%, точные данные об организации экзаменов, и в особенности план действий для борьбы с нестабильностью студентов на который по словам властей выделено около 1,5 миллиарда», — сказала в начале демонстрации президент UNEF (Национальный союз студентов Франции) Мелани Люс перед прессой.

По её словам, студенты продолжают стоять в очередях на продовольственные раздачи, спят в своих автомобилях, потому что у них больше нет жилья, и «поэтому нам нужны реальные меры, потому что до сих пор правительство предоставило нам только одну помощь в размере 150 евро, что соответствует €12,5 в месяц».

«У студентов появилось много психологических расстройств, из-за чего некоторые решили не продолжать обучение. (Ежедневная) перспектива проснуться и провести целый день за компьютером — многие так больше не могут», — говорит протестующий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции открыло платформу для студентов, где они могут получить 3 бесплатных сеанса с психологом.

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