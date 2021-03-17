Киев, , 16:37 — REGNUM Влиятельная польская газета Rzeczpospolita опубликовала материал о готовящемся на Украине политическом скандале из-за «вагнергейта», который, как считает издание, «спровоцирует настоящее землетрясение на Днепре».

Напомним, что ранее в украинских СМИ всплыла информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержание в Белоруссии наемников ЧВК «Вагнер» в период президентской кампании было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса президента Зеленского. 13 марта стало известно, что партия «Слуга народа» инициирует создание в Верховной раде Украины временной следственной комиссии по расследованию ряда резонансных дел и, в первую очередь, этого дела с «вагнеровцами».

Rzeczpospolita предполагает, что санкциями против лидеров оппозиции и закрытием оппозиционных СМИ офис президента Украины Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание общества от готовящегося скандала.

В материале уточняется, что до сих пор в истории с «вагнеровцами» остается много вопросов, но украинская власть не спешит разглашать подробности, ссылаясь на то, что это государственная тайна.

«Власти заявляют, что это государственная тайна, и не разглашают никаких подробностей. Но, похоже, они готовятся к какому-то скандалу, постоянно пытаясь отвлечь от него внимание). Вероятно, именно поэтому в Киеве было принято решение так быстро закрыть пророссийские телеканалы», — цитирует издание Алексея Мельника, эксперта по безопасности киевского «Центра Разумкова».

СМИ анонсирует, что подробности этой загадочной операции вскоре раскроет британское интернет-издание Bellingcat в документальном фильме-расследовании, который «спровоцирует настоящее землетрясение на Днепре. Расследователи располагают информацией, что незадолго до отъезда «вагнеровцев» из Минска в Стамбул в офисе Зеленского приняли решение приостановить операцию на несколько дней, и это, в свою очередь, привело к провалу всей затеи.

Польское медиа уточняет, что один из героев расследования, украинский военный журналист Юрий Бутусов, сообщил, что сам президент Украины, руководитель его ведомства Андрей Ермак и еще несколько человек из ближайшего окружения главы государства принимали участие в решающем разговоре о завершающей фазе операции.

«Украинские СМИ уже несколько недель размышляют о том, что в Офисе Зеленского поселился «крот», который в последний момент передал информацию россиянам… «Украинская правда» утверждает, что незадолго до своего увольнения Бурба (бывший начальник военной разведки Василий Бурба — прим. ИА REGNUM), сообщил президенту, что причиной провала операции стала измена, и потребовал, чтобы все, кто об этом знал, прошли проверку на детекторе лжи», — сообщает Rzeczpospolita.

ИА REGNUM напоминает, что в августе прошлого года президент Владимир Зеленскийназвал «бредом» информацию о «сливе» спецоперации и отметил, что ему печально, что некоторые средства массовой информации «сделали из этого сенсацию».

В свою очередь, глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что это «дезинформационная атака», направленная на раскол украинского общества.