Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Более 2,1 млрд рублей получит угольная отрасль Ростовской области в 2021 году, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 марта.

По словам заместителя донского губернатора Игоря Сорокина, ежегодно Ростовская область экспортирует до 2,3 млн тонн, то есть более 40% от общего объёма добываемого угля. По некоторым подсчётам, объём добычи угля в ближайшие годы должен выйти на уровень в 5,5 млн тонн в год. К 2030 году возможно увеличение этого показателя до 8−10 млн тонн.

В настоящее время на Дону работают пять угледобывающих предприятий. На них трудятся шесть тысяч человек.

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