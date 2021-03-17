Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Сделать прививку от клещевого энцефалита можно не ранее чем через месяц после завершённой вакцинации от COVID-19. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Специалист отметил, что вакцинированным от COVID-19 жителям допустимо ставить прививку от энцефалита лишь через месяц после того, как человеку введут второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Такие же правила действуют и в обратном направлении (поставить вакцину от COVID-19 стоит не раньше чем через месяц после прививки от энцефалита)

«Мы живем в эндемичном районе. Мы жили, живем и будем жить с клещевым энцефалитом», — сказал Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на Среднем Урале клещевой сезон начнётся позже из-за затянувшихся холодов.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году клещи проснутся в Екатеринбурге позже обычного