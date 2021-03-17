Варшава, , 16:36 — REGNUM В ближайшее время «очень вероятно введение локдауна на всей территории Польши» в связи с постоянным ростом числа выявленных случаев заражения. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 17 марта во время пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

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«К сожалению, я должен сказать, что сейчас ситуация с пандемией коронавируса в Польше ухудшается. Совершенно очевидна третья волна. Мы к ней движемся огромными шагами. Сегодня объявлено о 25 тысячах новых случаев. Это и так огромное количество, и оно склонно расти», — заявил Дуда.

По словам президента, такая ситуация говорит о том, что наиболее вероятным выходом из ситуации, который сдержит распространение SARS-CoV-2, является локдаун на всей территории Польши.

«Главное — мы не должны потерять контроль над ситуацией, наша система здравоохранения должна выдержать выпавшую нагрузку, поэтому иного выхода, кроме как введение ограничений, действующих ныне в трех воеводствах, по всей стране, мы не видим», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что с 13 марта в Поморском воеводстве вводится локдаун на две недели, а с 15 марта — в Мазовецком и Любушском воеводствах. Данное решение было принято в результате лавинообразного роста случаев заражения коронавирусом в этих воеводствах в последние дни.