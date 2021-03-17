Москва, , 16:35 — REGNUM Когда речь идет об ускорении темпов роста российской экономики, властям РФ следует обратить внимание на настоятельную необходимость восстановления доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Так она прокомментировала прогноз Счетной палаты, согласно которому экономика РФ в 2021—2023 годах будет расти не больше чем на 3%.

«Меры правительства будут способствовать росту ВВП. Однако следует учитывать несколько моментов. Во-первых, настоятельную необходимость восстановления доходов населения, поскольку именно от этого зависит расширение внутреннего потребительского рынка и рост ресурсов российского производства, товаров и услуг, — сказала Изряднова. — Во-вторых, динамичное развитие рынка капитальных товаров, в частности инвестиционно-строительного комплекса и сопряженных обрабатывающих производств».

В-третьих, она призвала не забывать о необходимости инвестиций в основные фонды при повышении доли высокотехнологичных видов оборудования, машин, информационных технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила о том, что низкие темпы экономического роста РФ обусловлены не только последствиями пандемии.