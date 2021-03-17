Москва, , 16:34 — REGNUM Убыточных сельхозпредприятий в России становится меньше, заявила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. «Удельный вес убыточных предприятий за последние три года существенно снижается. Если в 2018 году у нас было 17% убыточных предприятий, то в 2020 году ожидаем 11%», — заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

В прошлом году рост сельхозпроизводства в России составил 5,2%, драйвером развития отрасли по-прежнему является растениеводство с показателем роста 7,2%. Не последнюю роль в этом играют минеральные удобрения — в прошлом году аграрии увеличили их закупки на 13%, до 4 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества — д.в.). А в этом году российские производители минеральных удобрений, по данным Минсельхоза, уже обеспечили порядка 40% потребностей отечественного АПК в минеральных удобрениях. При том, что в этом году вся посевная площадь составит 80,5 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в прошлом, а прогнозная потребность в минеральных удобрениях уже в феврале выросла с 3,8 до 4,5 млн тонн д.в.

Накануне весеннего сева, стартовавшего несколько дней назад, Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов обратить особое внимание на обеспечение аграриев всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ. Ответственные ведомства — Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг, Минэнерго и Минсельхоз — будут продолжать мониторинг цен на эту продукцию в России.

За последние 5 лет российские аграрии увеличили применение минеральных удобрений в полтора раза, а по прогнозу Минсельхоза этот показатель к 2024 году вырастет вдвое. Это один из самых стабильных рынков в мире и российский производители заинтересованы в его развитии. В связи с чем оказывают российским аграриям системную поддержку, направленную на повышение доступности минеральных удобрений.

В частности, в России успешно применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральные удобрения, а производители удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации.

Методика ФАС обеспечивает цены для российских сельхозтоваропроизводителей ниже, чем у их конкурентов за рубежом. Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20−30%. С одной стороны, это позволяет российским экспортерам сельхозпродукции эффективно работать на глобальных рынках продовольствия.

После падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019—2020 гг., сегодня в России наблюдается восстановительный рост цен. Благодаря мерам ФАС и производителей, цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным Минсельхоза России, доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене пшеницу в 2019 году не превышала 13,5%. По оценкам ИКАР, доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене пшеницу в начале 2020 года не превышала 12%. По оценке консалтинговой компании EY, затраты на минеральные удобрения в цене реализации социально значимых продуктов питания (в частности, хлебобулочных изделий) не превышают 1−2%.

Действующий комплекс мер производителей по сдерживанию цен уже неоднократно признавался эффективным. Выступая в Госдуме вчера, Елена Фастова отметила, что сельхозпроизводители финансово с каждым годом чувствуют себя все лучше и лучше. Но при этом они продолжают настаивать на том, что они должны получать удобрения не по рыночной стоимости, а по необходимой для них цене, для дальнейшего роста маржинальности сельхозпроизводства.

Стоимость товаров в России диктуется рынком и затратами на производство минеральных удобрений. Сегодня они включают в себя не только добычу сырья и его переработку, но и строительство крупных логистических сетей, инвестиции в науку, и масштабные полевые испытания новых марок с последующим обучением аграриев, и подготовку новых кадров АПК, и, наконец, доступ аграриев к НДТ. Очевидно, что стоимость конечной продукции будет зависеть не только от стремления сельхозтоваропроизводителей улучшить свое финансовое положение, но и от способности отрасли минеральных удобрений обеспечить растущие потребности аграриев.

Только в ближайшие пять лет предприятия отрасли намерены инвестировать на эти цели 1,6 трлн рублей. И на недавнем совещании с главой государства президент Российской ассоциации удобрений, гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев обращал особое внимание на необходимость сохранять неизменными существующие правила рынка: инвестиции не быстрые — в среднем на окупаемость отдельного проекта требуется свыше 10−15 лет.

По его словам, важнейшим условием остается сохранение базовых рыночных принципов в экономике и действующего налогового режима. «Это необходимо для обеспечения источников инвестиций за счет собственных и привлеченных средств, в том числе на фондовом рынке».

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