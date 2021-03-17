Тюмень, , 16:33 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 71 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 марта коронавирусом заразились 32 656 человек. Выздоровели 30 780 человек, скончались 344 пациента с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).