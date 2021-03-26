Темпы распространения коронавирусной инфекции в России постепенно снижаются, однако всё ещё находятся на весьма высоком уровне, примерно соответствующем показателям конца сентября 2020 года, когда в стране нарастала вторая волна эпидемии. 17 марта 2021 года, впервые с октября прошлого года, в России было выявлено менее 9 тыс. новых случаев заражения в сутки. Более тысячи новых случаев в сутки фиксируется в Москве, около тысячи — в Санкт-Петербурге. Суточная смертность от ковида пока не даёт поводов для оптимизма, а общее число смертей, вызванных болезнью, приближается в РФ к ста тысячам. Как считают специалисты, единственный надежный способ ускорить спад эпидемии, сохранить здоровье и жизни людей — массовая вакцинация населения до уровня, обеспечивающего защиту уже с помощью коллективного иммунитета. Все новости о борьбе с распространением COVID-19 и вакцинации от коронавируса в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Вакцина. Иван Шилов ИА REGNUM

16:44 17.03.2021 В Астраханской области 17 марта подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 790 положительных результатов исследования. Читайте также: В Астраханской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом

16:50 17.03.2021 Сделать прививку от клещевого энцефалита можно не ранее чем через месяц после завершённой вакцинации от COVID-19. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Специалист отметил, что вакцинированным от COVID-19 жителям допустимо ставить прививку от энцефалита лишь через месяц после того, как человеку введут второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Такие же правила действуют и в обратном направлении (поставить вакцину от COVID-19 стоит не раньше чем через месяц после прививки от энцефалита) Читайте подробнее: Эпидемиолог сказал, когда привиться от энцефалита после вакцины от COVID-19

16:53 17.03.2021 Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге возвращаются к плановой работе — последнего пациента с коронавирусом здесь выписали 15 марта. О восстановлении штатной работы 17 марта сообщили в пресс-службе федерального медицинского учреждения. Об этом: В Центре Алмазова в Петербурге выписали последнего ковид-пациента

16:57 17.03.2021 В Астраханской области по состоянию на 17 марта подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 618 человек. Читайте также: В Астраханской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

17:11 17.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрирован в Кургане, сообщает 17 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 47 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 46 носителей коронавируса

17:16 17.03.2021 Более 20 млн рублей получит Белгородская область на препараты для больных COVID-19. Лекарства получат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: Белгородская область получить ещё 20 млн рублей на лекарства от COVID-19

17:17 17.03.2021 Лекарства. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:33 17.03.2021 Нехватка первого компонента вакцины от коронавируса приостановила работу трех прививочных пунктов, развернутых в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга — «Сити молл», «Европолис» и «Жемчужная плаза». Пока в город не поступит новая партия вакцины, привиться там смогут лишь те, кто уже получил первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак». Об этом: Нехватка вакцины «Спутник V» остановила работу пунктов в петербургских ТЦ

17:54 17.03.2021 Запасы вакцины от коронавирусной инфекции в медицинских пунктах Ленинградской области истощаются. Если новых поставок препарата «Гам-КОВИД-Вак» в ближайшее время не будет, то первого компонента хватит только до 19 марта. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению региона. Об этом: В Ленинградской области вакцины от коронавируса осталось на два дня

18:14 17.03.2021 Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей Нижегородской области должен будет достичь показателя в 60% к маю 2021 года. Об этом: Коллективный иммунитет к COVID у нижегородцев достигнет 60% к маю 2021 года

18:14 17.03.2021 В поликлиниках Санкт-Петербурга осталось чуть более 32,8 тыс. компонентов вакцины от коронавируса из более чем 348,5 тыс. поставленных доз препарата «Спутник V». Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга. На текущей неделе в городе ждут новую поставку вакцины, но пока ее нет, в некоторых пунктах закончился первый компонент. Подробности в материале: В Петербурге осталось чуть более 9% от поставленной вакцины «Спутник V»

18:15 17.03.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

18:18 17.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 79 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 марта. Днём ранее, 16 марта, в регионе было зарегистрировано 86 случаев. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 79 носителей коронавируса

18:19 17.03.2021 В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Читайте также: В Калужской области скончались ещё два пациента с COVID-19

18:25 17.03.2021 В Новосибирской области использование передовых технологий на основе нейронных сетей позволило значительно снизить нагрузку на операторов службы 112. Об этом заявили в министерстве цифрового развития и связи региона. Читайте также: Новосибирским операторам в борьбе с коронавирусом помогают нейронные сети

18:39 17.03.2021 Власти Москвы рассчитывают, что к осени половина жителей города будет иметь иммунитет к коронавирусу. Об этом 17 марта сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на международном онлайн-форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Чиновник отметил, что в мэрии рассчитывают на вакцинацию, которая позволит не вводить дополнительных ограничений. На данный момент в Москве вакцинировали около 700 тыс. человек, однако к осени этот показатель должен существенно возрасти. Об этом: Власти Москвы рассчитывают избежать третьей волны коронавируса

18:44 17.03.2021 В Санкт-Петербурге за последние сутки более чем на 45% возросло количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Это говорит о нестабильности тенденции на стихание второй волны эпидемии и высокой вероятности перехода заболеваемости в новый рост. Об этом: В Петербурге на 45% возросла госпитализация ковид-пациентов

18:45 17.03.2021 Инфекционный госпиталь. Петербург. gov.spb.ru

18:46 17.03.2021 Пандемия коронавируса наряду с множеством негативных последствий принесла и положительные изменения. Об этом 17 марта сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на международном онлайн-форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В числе позитивных последствий чиновник назвал активное внедрение цифровых технологий во всём мире и российской столице в частности. Об этом: В мэрии Москвы назвали плюсы пандемии коронавируса

19:48 17.03.2021 В Коми число ковидных коек сократили до 991. Подробнее: В Коми сократили более тысячи ковидных коек

23:23 17.03.2021 Российским гражданам не рекомендуется выезжать за границу в предстоящие майские праздники из-за ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности в материале: Роспотребнадзор рекомендовал не выезжать из России в майские праздники

03:06 18.03.2021 В четверг, 18 марта, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха −2… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 18 марта в Красноярске ожидается до +1 °C

03:21 18.03.2021 Правительство РФ выделило Камчатке более 21 млн рублей на закупку лекарств, которые будут бесплатно предоставляться больным COVID-19, проходящим лечение на дому. Читайте подробнее: Камчатка получит более 21 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

04:39 18.03.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко 17 марта вручил награды участникам волонтёрских организаций, которые наиболее активно работали в период пандемии в 2020 году. Читайте также: Волонтёрам Приморья вручили благодарности от президента РФ

06:00 18.03.2021 В Ульяновске снизилась недельная заболеваемость ОРВИ. Читайте также: Заболеваемость ОРВИ в Ульяновске снижается

06:08 18.03.2021 В Ульяновской области выявлено ещё 102 носителя коронавируса. Подробности в материале: В Ульяновской области провели 745 тыс. тестов на коронавирус

06:30 18.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 291. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

07:07 18.03.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 44 человека. Об этом сообщили 18 марта в правительстве республики. Читайте подробнее: В Хакасии за сутки выздоровели 44 ковид-пациента

07:41 18.03.2021 Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили 18 марта в правительстве республики. Подробности в материале: В Хакасии выросло число жертв COVID-19

08:00 18.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2544 человека, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 039 человек, +18 за сутки) и ОРВИ (26 070 человек, +81 за сутки). Читайте также: На Алтае скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

08:03 18.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2020 человек, причём, восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 18 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 478 человек (+186 за сутки). Госпитализированы 1495 пациентов (-14 за сутки). Об этом: В Приангарье число жертв COVID-19 достигло 2020 человек

08:04 18.03.2021 В Бурятии за прошедшие сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем регистрировалось в предыдущие два дня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большинство носителей были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Читайте подробнее: В Бурятии выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

08:14 18.03.2021 Плодить ещё одну категорию льготников ни к чему, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу с введением льгот для «ликвидаторов пандемии коронавируса» он, в частности, отметил: «Идея интересная, но я бы её не поддержал. На мой взгляд, имеющаяся сейчас господдержка работников ковидных госпиталей вполне адекватная и справедливая. Плодить еще одну категорию льготников ни к чему. Есть денежные выплаты, которые дифференцируются в зависимости от продолжительности работы с ковидными больными, и награды различного уровня. Все это является достаточным для того, чтобы достойным образом поощрить участие медработника в борьбе с пандемией». Читайте также: Врач не поддерживает введение льгот для ликвидаторов пандемии

08:52 18.03.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 321 человек, причём 71 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 38 707 пациентов (+84 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 780 человек (+3 пациента за сутки). Подробности в материале: В Забайкалье снизилось число тажелобольных пациентов с COVID-19

09:01 18.03.2021 В России за год после начала пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года сократилось количество салонов красоты. По данным исследования геосервиса 2ГИС и платформы с безопасными сделками «СберУслуги», в среднем этот показатель в крупных городах страны составил 10%. Читайте также: Пандемия сократила число салонов красоты в России

09:04 18.03.2021 В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 18 марта, составляет 52 704 человек, за сутки выявлено 168 новых случаев заражения. Накануне заболели 166 жителей. Выздоровели с начала пандемии 47 482 пациента, или 90,1%, за сутки — 165 человек. Всего скончались 735 саратовцев. Об этом: Ещё 168 случаев заражения коронавирусом выявили в Саратовской области

09:04 18.03.2021 Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали инициативу губернатора региона Александра Усса о выплате семьям погибших от COVID-19 медиков по 1 млн рублей. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе. Читайте также: Семьям умерших от COVID-19 красноярских медиков выплатят по миллиону рублей

09:05 18.03.2021 В Татарии за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали пять человек — три женщины и двое мужчин. Причины смерти пациентов установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, по состоянию на 18 марта в республике от COVID-19 скончались с начала наблюдения 388 жителей. Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё пять человек

09:24 18.03.2021 Минпросвещения РФ: в семи школах в пяти регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

09:28 18.03.2021 В Челябинской области за 17 марта выявили 138 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Ранее, 16 марта, в регионе обнаружили 136 носителей. Таким образом, по сравнению с предыдущими сутками зафиксирован небольшой рост. Об этом: В Челябинской области снова выросло число выявленных ковид-пациентов

09:32 18.03.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 105 новых инфицированных коронавирусной инфекцией, что на два человека больше, чем сутками ранее. Также в регионе продолжают регистрироваться новые летальные случаи. Читайте также: В Карелии за сутки выявили 105 инфицированных коронавирусом жителей

09:45 18.03.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 116,3 млн. Об этом 18 марта сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте также: В России проведено свыше 116,3 млн тестов на коронавирус

10:28 18.03.2021 В Петербурге за последние сутки на 40% увеличили объемы исследований на коронавирус. Об этом сообщает 18 марта городской оперативный штаб. Об этом: В Петербурге на 40% выросли объемы обследования на коронавирус

10:54 18.03.2021 За прошедший год в Красноярском крае скончались 28 медработников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Все они лечили больных с COVID-19, сообщили 18 марта в краевом правительстве. Читайте также: В Красноярском крае от COVID-19 скончались 28 медиков

11:01 18.03.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 18 марта. Читайте также: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой COVID-19

11:03 18.03.2021 В Республике Алтай за грубое нарушение требований противоэпидемического режима при проведении соревнований наказаны организаторы межрегионального турнира по дзюдо среди девушек. Читайте подробнее: На Алтае наказали организаторов межрегионального турнира по дзюдо

11:05 18.03.2021 120 носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 30 917 случаев заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 120 носителей коронавируса

11:08 18.03.2021 В Брянской области 18 марта подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 75 человек, три пациента скончались. Об этом: В Брянской области подтвердили ещё 86 случаев заражения коронавирусом

11:18 18.03.2021 За минувшие сутки в России выявили 9803 носителя коронавируса, сообщает 18 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как отметили в штабе, число выписанных по выздоровлении от COVID-19 более чем на 2200 человек превышает количество заболевших за сутки. За сутки выздоровел от ковида 12 061 пациент. Об этом: В России за сутки выявили 9803 случая заражения коронавирусом

11:20 18.03.2021 У людей, переболевших COVID-19, которые принимали противовирусные препараты, при ультрафиолетовом свете могут светиться ногти. О таком необычном эффекте сообщил один из пациентов, перенесший новое заболевание. Читайте подробнее: У переболевших COVID-19 выявили необычный эффект

11:26 18.03.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 18 марта выявили 86 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 84 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 681 случая. Подробности в материале: В Удмуртии продолжает расти число новых носителей коронавируса

11:27 18.03.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 368 человек. Читайте также: Два человека скончались в Удмуртии от COVID-19 за сутки

11:28 18.03.2021 В Петербурге сократились показатели суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает федеральный оперативный штаб. Об этом: В Петербурге зафиксировали 918 новых случаев коронавируса

11:29 18.03.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 18 марта, за прошедшие сутки было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 48 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось

11:41 18.03.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 1934 носителя коронавируса. Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе столицы. Москва является лидером среди российских регионов по числу новых случаев заражения, она обходит Санкт-Петербург, который идёт на втором месте, более чем вдвое — там подтверждено 918 случаев. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 1934 случая заражения коронавирусом

11:44 18.03.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 18 марта в вакцинации от коронавируса принимают участие 76 293 жителя региона, причём 2147 из них сделали прививки только за последние сутки. Также известно, что первую прививку получили 30 400 человек и 45 893 — уже полностью привиты. Всего в Алтайский край поступило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 вакцинированы более 76 тысяч человек

11:44 18.03.2021 На сегодняшний день число инфекционного начала в России всё ещё находится на высоком уровне. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова: говорить об отмене масочного режима пока рано

11:45 18.03.2021 В Санкт-Петербурге реабилитацию после перенесенного COVID-19 прошли более 10 000 пациентов, из них в стационарных условиях — более 3000 пациентов, сообщили 18 марта в городской администрации. Однако потребность в реабилитации таких пациентов остаётся высокой. Подробности в материале: В Петербурге реабилитировали после ковида более 10 тыс. человек

11:46 18.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 18 марта провели 927 269 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2974 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1980 исследований. Подробности в материале: В Удмуртии провели больше 927 тыс. тестов на коронавирус

11:48 18.03.2021 За последние сутки в городе подтвердили 33 летальных исхода, что на три смертельных случая больше, чем днем ранее. Об этом: В Петербурге от COVID-19 за сутки скончались 33 пациента

11:49 18.03.2021 В случае отсутствия иммунитета к коронавирусу после перенесённого COVID-19 необходимо консультироваться с лечащим врачом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова призвала обратиться к врачу при отсутствии иммунитета после COVID-19

11:50 18.03.2021 В Югре за сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 87 случаев. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 85 человек

11:50 18.03.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 марта прививку от коронавируса сделали 41 152 человека. Второй компонент препарата получил 23 801 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: В Удмуртии вакцинировали от коронавируса более 41 тыс. человек

11:53 18.03.2021 Ещё 240 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области обнаружили ещё 240 носителей коронавируса

11:54 18.03.2021 В Пензенской области число инфицированных, по информации на 18 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 644 человека. Накануне положительные результаты исследования на ковид подтвердились у 113 пензенцев. Сутками ранее заболели 116 человек. Выздоровели всего 36 911 пациентов, или 90,8% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 119 человек. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 485 пациентов, трое — за сутки. Подробности в материале: За сутки 113 новых носителей коронавируса выявили в Пензенской области

11:56 18.03.2021 Отмена коронавирусных ограничений состоится в случае, если люди не будут нарушать существующие санитарные правила. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — сказала Попова, отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде о возможности снятия коронавирусных ограничений к лету 2021 года. Подробности в материале: Попова не исключила отмены ковидных ограничений к лету 2021 года

11:57 18.03.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё 28 жителей Ростовской области

11:59 18.03.2021 Изменения в числе выявленных случаев коронавируса в России связаны не с эпидемиологическим процессом, а с регистрацией данных случаев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Безусловно, ситуация эпидемическая стабилизируется, если мы говорим сегодня о COVID-19. Количество заболевших ежедневно снижается. У нас есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Поэтому мы считаем количество заболевших средненедельное», — сказала Попова. Об этом: Попова объяснила колебания коронавирусной статистики в России

11:59 18.03.2021 В Ставропольском крае участниками вакцинации против COVID-19 стали уже более 85 тыс. человек. Среди них почти половина — лица в возрасте старше 60 лет, сообщили 18 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Читайте подробнее: На Ставрополье число привитых от коронавируса превысило 85 тыс. человек

12:00 18.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 18 марта выявили 349 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 352 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 103 282 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили 349 новых заражений коронавирусом за сутки

12:01 18.03.2021 В Татарии за сутки коронавирус выявили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 48 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 18 марта, подтверждено 18 879 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 627 пациентов, за сутки — 141 человек. Всего произошло 388 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки не справились с болезнью пять пациентов. Подробности в материале: В Татарии выявили 49 новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:02 18.03.2021 За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2693 человек. Читайте подробнее: Ещё 15 нижегородцев скончались от COVID-19

12:02 18.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрировано в Кургане, сообщает 18 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 46 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявили 47 носителей коронавируса

12:03 18.03.2021 В Ростовской области осталось около 3 тыс. компонентов вакцины от коронавируса из более чем 109 тыс. поставленных доз препарата «Спутник V». Об этом свидетельствуют статистические данные о ходе вакцинации на Дону, передаёт ИА REGNUM 18 марта. Читайте также: В Ростовской области осталось около 3 тысяч доз вакцины «Спутник V»

12:04 18.03.2021 Мутация вируса в организме человека является естественным процессом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Этот вирус пришел и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует», — сказала Попова. Об этом: Попова объяснила случаи с мутациями коронавируса

12:06 18.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 18 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 365 964 человек. В среднем за неделю уровень охвата тестированием увеличился и составил 158,09 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних трёх месяцев. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5748 нижегородцев. Накануне тесты сдали 3272 жителя области. Читайте также: За сутки нижегородцы сдали почти 6 тыс. тестов на коронавирус

12:12 18.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, сообщили 18 марта в оперативном штабе региона. Об этом: В Красноярском крае коронавирус выявлен ещё у 131 человека

12:13 18.03.2021 В Мордовии по состоянию на 18 марта выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 571 случая. Читайте также: В Мордовии вторые сутки выявляют по 39 носителей коронавируса

12:14 18.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Из них семь случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 18 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 27 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлено 26 новых заражений коронавирусом

12:14 18.03.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 186 человек. Подробности в материале: От COVID-19 за сутки скончались двое жителей Мордовии

12:16 18.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Из них семь случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 18 марта региональный оперативный штаб.

12:19 18.03.2021 В Марий Эл по состоянию на 18 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 26 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 249 случаев. Читайте также: В Марий Эл выявили 25 новых носителей коронавируса

12:20 18.03.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 192 человек. Читайте также: Ещё два человека скончались от COVID-19 в Марий Эл

12:21 18.03.2021 В Саратовской области за минувший день умерли семь пациентов с коронавирусом — четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 60 лет до 91 года. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 18 марта, 742 человека, сообщает облминздрав. Об этом: В Саратовской области COVID-19 унёс жизни ещё семерых пациентов

12:22 18.03.2021 В Новосибирской области год назад, 18 марта 2020 года, оперативный штаб сообщил о первом зафиксированном случае заражения коронавирусом. В этот же день на территории региона был введён режим повышенной готовности. Читайте также: Год назад в Новосибирской области был выявлен первый случай COVID-19

12:25 18.03.2021 В Рязанской области 18 марта подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровел 51 пациент, зарегистрированы три летальных исхода. Читайте подробнее: В Рязанской области подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом

12:26 18.03.2021 В Ленинградской области осталось всего 2% из более чем 60 тыс. доз вакцины от коронавируса, поступившей в регион за время массовой вакцинации. Нехватка вакцины может полностью остановить прививочную кампанию. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Читайте также: В Ленобласти осталось всего 2% от полученной вакцины от коронавируса

12:27 18.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 человек с диагнозом COVID-19, сообщили 18 марта в региональном оперштабе. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 11 ковид-пациентов

12:35 18.03.2021 В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 18 марта 2021 года, за минувшие сутки было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 92 случая. Читайте подробнее: Ещё шесть новосибирцев стали жертвами коронавируса

12:36 18.03.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 134 случая заражения коронавирусом, что на два меньше прошлого показателя, сообщает 18 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что за стуки выписано из COVID-отделений в связи с выздоровлением 288 человек, что вдвое превышает суточный показатель выявленных заражений. Подробности в материале: В Прикамье выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом

12:37 18.03.2021 132 новых носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 18 марта — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество зараженных превысило 52 тысячи. Завершили лечение ещё 129 человек, скончались от осложнений четверо пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области коронавирус был выявлен уже у 52 тысяч человек

12:41 18.03.2021 За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 47 человек, сообщили 18 марта в оперативном штабе региона. Подробности в материале: В Томской области выявлено почти 50 новых носителей коронавируса

12:48 18.03.2021 В Свердловской области выявлены ещё 166 жителей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 17 марта 2021 года было зафиксировано сходное число носителей коронавируса (169 человек). В регионе подтверждено 80 648 случаев заражения. Об этом: В Свердловской области зарегистрировали ещё 166 носителей коронавируса

12:52 18.03.2021 В Оренбургской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Для сравнения: на 17 марта в регионе фиксировалось за сутки 76 фактов заболевания. С конца марта 2020 года число выявленных носителей коронавируса составило 38 962 человека. Читайте подробнее: Число выявленных заражений коронавирусом в Оренбуржье близится к 39 тыс

12:53 18.03.2021 В Курской области 18 марта зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 750 заражённых коронавирусом. Подробности в материале: В Курской области выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом

12:54 18.03.2021 В Курской области по состоянию на 18 марта зарегистрировано 524 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За последние сутки подтверждены шесть смертей. Подробности в материале: В Курской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

12:56 18.03.2021 В России в гражданский оборот введено более 186 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: Названо число введённых в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»

12:57 18.03.2021 В Республике Карелии перед наступлением сезона отпусков начнут вакцинировать работников туристской индустрии. Подробности в материале: В Карелии начнут вакцинировать работников туриндустрии

12:57 18.03.2021 В Липецкой области 18 марта подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 449 положительных результатов исследований. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса

12:59 18.03.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 489 летальных случаев. Читайте подробнее: В Липецкой области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

13:00 18.03.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев видит необходимость в том, чтобы до конца 2021 года от COVID-19 вакцинировано было менее 60% населения. «Это более одного миллиона жителей», — подчеркнул он в ходе оглашения послания региональному парламенту. Слова главы Приангарья цитирует 18 марта пресс-служба областного правительства. Читайте подробнее: В Приангарье от COVID-19 собираются привить не менее 60% населения

13:02 18.03.2021 В Чувашии выявлено ещё 43 случая заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Об этом: В Чувашии вылечились более 20,2 тыс. ковид-пациентов

13:03 18.03.2021 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

13:08 18.03.2021 В Новосибирске продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Она организована на базе государственных медицинских организаций. Об этом сообщает мэрия города. «Препарат «Спутник V» вводят в прививочном кабинете поликлиник после осмотра медицинским сотрудником по предварительной записи. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день, — напомнили в городской администрации. — Побочные эффекты бывают преимущественно лёгкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней». Читайте также: Власти Новосибирска рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса

13:17 18.03.2021 Прошёл ровно год с того дня, когда в Томской области выявили первого носителя коронавируса. Об этом сообщили 18 марта в региональной администрации. Об этом: Год назад в Томской области выявили первый случай заражения коронавирусом

13:18 18.03.2021 219 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 53 106 случаев заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 219 носителей коронавируса

13:27 18.03.2021 90 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 18 марта — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 121 пациент, зарегистрированы три летальных исхода. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 3570 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявили 90 носителей коронавируса

13:35 18.03.2021 Во Владимирской области 18 марта подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 42 носителя вируса. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 69 носителей коронавируса

13:37 18.03.2021 В новосибирских школах в весенний период будет уделяться особое внимание мерам санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактике сезонных инфекций. Об этом сообщили в правительстве региона. Об этом: Весной в новосибирских школах особое внимание уделят санитарным мерам

13:37 18.03.2021 Во Владимирской области по состоянию на 18 марта зарегистрировано 958 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены пять смертей. Читайте также: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

13:50 18.03.2021 Заявление президента США Дональда Байдена о российском лидере Владимире Путине является вызовом не только России, но и всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Подробности в материале: Неверов: заявление Байдена о Путине является вызовом всему миру

13:51 18.03.2021 В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в январе скончались жители Горно-Алтайска и Майминского района 73 и 82 лет, а также 32-летняя жительница Горно-Алтайска. Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 скончалась 32-летняя женщина

13:57 18.03.2021 Прививку от COVID-19 в Томской области сделали уже 34 507 человек. Об этом сообщили 18 марта в областной администрации. Читайте подробнее: В Томской области прививку от коронавируса сделали более 34 тыс. человек

13:58 18.03.2021 В Новосибирскую область на сегодняшний день поступили 94 262 дозы вакцин против коронавируса. В ближайшее время ожидаются поставки новых партий. Читайте подробнее: От коронавируса привились уже более 89 тысяч новосибирцев

14:00 18.03.2021 В Пензенской области по состоянию на 18 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 59,43%. Под наблюдением врачей остаются 7235 человек, сняли с коронавирусного учета 94 351 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 768 031 человек, осуществили более 818 тыс. исследований. Читайте подробнее: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 768 тыс. человек

14:00 18.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 79 случаев. Подробности в материале: Коронавирус за сутки выявили у 79 тюменцев, пятеро скончались

14:07 18.03.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Столько же было выявлено накануне, 17 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди заразившихся шесть детей. Об этом: В Горном Алтае вновь выявили 14 носителей коронавируса за сутки

14:09 18.03.2021 Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин оценил работоспособность профсобзов в пандемию. «Профсоюзы Татарстана в условиях пандемии проявили исключительную работоспособность, нашли новые формы работы с трудовыми коллективами, правительством РТ, органами местного самоуправления, которые позволили успешно решать экономические и социальные задачи. Однако не без потерь. Республиканский бюджет по итогам прошлого года в силу ограничений, вызванных коронавирусом, недобрал порядка 50 миллиардов рублей. Тем не менее, основные показатели, которые президент Татарстана ежегодно обозначает перед республикой, мы реализовали. Это касается строительства жилья, дорог, поддержки сферы образования, культуры, социальной защиты. Теперь нам нужно вплотную заняться восстановлением нашей экономики по всем направлениям», — заявил он на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов 17 марта.

14:12 18.03.2021 В Барнауле временно прекратили работу передвижные пункты по вакцинации от коронавируса. Как сообщает 18 марта пресс-служба регионального минздрава, это связано с недостатком вакцины «Спутник V». Читайте также: На Алтае возник дефицит вакцины от COVID-19

14:19 18.03.2021 Российским гражданам лучше не выезжать за границу на майские праздники в этом году и остаться дома. Такие рекомендации дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Жителям России рекомендовали не выезжать за границу в майские праздники

14:31 18.03.2021 Болгария с 1 мая открывает туристический сезон. Как сообщила министр туризма страны Марияна Николова, для въезда в Болгарию иностранцам понадобится или справка о вакцинация, или о наличии антител, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Будет ли доступен отдых в Болгарии для российских туристов, пока неизвестно, однако поиски авиабилетов в Болгарию 15−16 марта уже выросли вдвое по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

14:37 18.03.2021 В Ставропольском крае растет смертельная статистика по COVID-19. Число случаев летального исхода составило за все время пандемии 1175: за прошедший день зафиксировано еще пять умерших от осложнений после заражения коронавирусом. Такие данные привел 18 марта федеральный оперативный штаб. Читайте также: На Ставрополье скончались пять пациентов с диагнозом COVID-19

14:45 18.03.2021 В Коми за последние сутки коронавирус выявили у 68 человек. Основной прирост заболевших отмечен в столице региона (+17), Воркуте (+14) и Ухте (+11). Читайте подробнее: В Коми за сутки выявили 68 носителей коронавируса

14:47 18.03.2021 В Набережных Челнах с 22 марта госпиталь для ветеранов войн перестанет быть ковидным. Об этом 18 марта заявил начальник горздрава Александр Николаев. В прошедшем году набережночелнинские медики провели более 242,4 тыс. исследований на коронавирус. Для ковидных пациентов развернули 325 коек в инфекционной больнице, 350 — в пятой горбольнице, 120 коек — в горбольнице №2, еще 110 мест — в госпитале ветеранов войн. Об этом: В Татарии закрывают один из ковидных госпиталей

15:06 18.03.2021 Иммунизацию против новой коронавирусной инфекции в Саратовской области на сегодняшний день прошли 88 783 человека. Об этом 18 марта сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер. Вакцинацию населения проводят в 81 прививочном пункте, которые также находятся в домах культуры и в крупных торговых центрах. Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 привили свыше 88 тыс. человек

15:07 18.03.2021 Эрмитаж. Юлия Карнаева © ИА REGNUM

15:08 18.03.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 18 марта выявили 1623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Шестые сутки прирост зараженных не превышает 1,7 тыс. человек. Накануне было выявлено 1620 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 558 814 случаев Читайте также: В Поволжье выявили 1623 новых случая заражения коронавирусом

15:12 18.03.2021 В Саратовской области поставку вакцины от COVID-19 планируют увеличить до 50−100 тысяч доз. По словам замминистра здравоохранения области Дениса Грайфера, «мы сможем выполнить, поставленную перед нами задачу, охватив 60% населения Саратовской области. То есть привить больше 1 млн. человек». Подробности в материале: Саратовские власти планируют увеличить поставку вакцины от COVID-19

15:32 18.03.2021 От экономических последствий пандемии коронавируса в РФ пострадают салоны красоты среднего класса. Об этом заявила заведующая лабораторией управления клиентским опытом НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова Подробности в материале: Сам себе визажист: жители РФ научились обходиться без салонов красоты

15:35 18.03.2021 На данный момент в Томской области спрос на вакцину от коронавируса превышает предложение, сообщили 18 марта в региональном департаменте здравоохранения. Оставшаяся в регионе вакцина от COVID-19 израсходована на 99%. Читайте также: В Томской области вакцина от коронавируса израсходована на 99%

16:17 18.03.2021 В Тамбовской области 18 марта подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 28 тыс. 189 носителей вируса. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 98 новых носителей коронавируса

16:18 18.03.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончался 381 человек. Об этом: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19

16:44 18.03.2021 В Астраханской области 18 марта подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 865 положительных результатов исследования. Об этом: В Астраханской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом

16:46 18.03.2021 В Астраханской области по состоянию на 18 марта подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 622 человека. Об этом: В Астраханской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

17:04 18.03.2021 В Мордовии привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 46,3 тыс. человек. Из этого числа 30,5 тыс. жителей Мордовии получили второй компонент препарата, полностью завершив процесс вакцинации. Подробности в материале: В Мордовии 46,3 тыс. человек сделали прививки от коронавируса

17:06 18.03.2021 В более чем 30 пунктах вакцинации от коронавируса в Петербурге полностью закончился первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Более 90 других пунктов продолжают прививать горожан, в том числе первым компонентом препарата. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Подробности в материале: Более 30 пунктов вакцинации Петербурга остались без первой дозы «Спутник V»

17:24 18.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 75 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 18 марта. Днём ранее, 17 марта, в регионе было зарегистрировано 79 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 474 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 75 носителей коронавируса

17:31 18.03.2021 В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 279 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Калужской области зафиксированы ещё две смерти пациентов с COVID-19

17:37 18.03.2021 Ситуация с коронавирусом в Ростовской области. Источник: donland.ru

17:56 18.03.2021 Предыдущая партия антикоронавирусной вакцины, (125 тысяч доз), поступила в Нижегородскую область 15 марта. Все они уже распределены между медучреждениями и зарезервированы для вакцинации нижегородцев. Читайте также: Когда в Нижегородскую область прибудет вакцина от коронавируса?

18:25 18.03.2021 Россельхознадзор представит вакцину от коронавирусной инфекции для животных на площадке X Международного ветеринарного конгресса, который будет проходить с 20 по 23 апреля 2021 года. Препарат был разработан учёными Федерального центра охраны здоровья животных. Подробности в материале: Россия в апреле представит вакцину от COVID-19 для животных

18:40 18.03.2021 Свыше 38 тысяч жителей Ульяновской области привиты от коронавируса. Источник: ulgov.ru

19:30 18.03.2021 Мурманская область испытывает дефицит вакцины от COVID-19 — жителей региона предупредили, что прививку, возможно, придется отложить. Читайте подробнее: В Мурманской области почти закончилась вакцина от COVID-19

19:35 18.03.2021 В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали уже 28 702 человека, более 18 тысяч уже завершили вакцинацию. Читайте подробнее: В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали почти 30 тысяч человек

20:35 18.03.2021 Тест на коронавирус. Источник: region.tver.ru

21:19 18.03.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V». Источник: mos.ru

23:09 18.03.2021 Медик в защитном костюме. Источник: 75.ru

23:31 18.03.2021 В Санкт-Петербурге заметили стагнацию в снижении распространения COVID-19. За последние сутки в городе более чем на 41% увеличилось количество новых случаев обращения пациентов с подтвержденным ковидом в медицинские организации. Читайте также: В Петербурге увидели стагнацию процесса стихания эпидемии

04:30 19.03.2021 Небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может наблюдаться в весенние месяцы в России. Об этом 19 марта заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, это связано с сезонным изменением погоды. Инфекционист отметила, что увеличение случаев заболеваемости может колебаться в размере от одной до нескольких тысяч. «Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — сказала Пшеничная, слова которой приводит РИА Новости. Читайте подробнее: В России допустили рост заболеваемости COVID-19 весной

05:38 19.03.2021 В Москве и Московской области вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V» прошли более 50% военнослужащих соединений и воинских частей танкового объединения Западного военного округа (ЗВО). Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ. Подробности в материале: В Москве и области вакцинировали от COVID-19 более половины военнослужащих

06:04 19.03.2021 В лечебно-диагностическом центре Минобороны России в Москве вакциной от COVID-19 «Спутник V» привились более 180 иностранных военных атташе из 34 стран мира. Об этом 18 марта сообщили журналистам в Минобороны РФ. Об этом: В Москве 184 иностранных военных атташе привились «Спутником V»

06:28 19.03.2021 Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Росздравнадзором проверили наличие лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, а также их отпуск по рецепту в аптеках. Читайте подробнее: Новосибирский минпромторг заявил, что в аптеках нет дефицита лекарств

06:30 19.03.2021 От коронавирусной инфекции в Московской области сделали прививки 350 тыс. человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». «Сейчас порядка 350 тысяч привились, — сказал Воробьёв. — Должны несколько миллионов. Поэтому работаем над тем, чтобы была запись, чтобы максимальное количество людей обезопасили себя от этой болезни». Об этом: Воробьёв: привились от коронавируса 350 тыс. жителей Подмосковья

06:42 19.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 354. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии за сутки умерли два пациента с COVID-19

06:47 19.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2028 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 19 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 662 человека (+184 за сутки). Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек

06:51 19.03.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 393 человека, причём 72 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 38 818 пациентов (+111 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 782 человека (+3 пациента за сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье число жертв COVID-19 превысило 780 человек

07:29 19.03.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 марта в правительстве республики. Подробности в материале: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 18 человек

07:47 19.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2557 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 072 человека, +33 за сутки) и ОРВИ (26 143 человека, +73 за сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

07:53 19.03.2021 Мужчина, находившийся в красноярском торговом центре без защитной маски, подозревается в применении насилия к представителю власти. Подробности в материале: В Красноярске завели уголовное дело на «безмасочника»

08:12 19.03.2021 В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась. Об этом 19 марта заявила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с SARS-CoV-2 в России

08:13 19.03.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Суточный прирост, таким образом, впервые за долгое время опустился ниже 70 случаев. Накануне было выявлено 72 новых носителя. Читайте подробнее: В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

08:14 19.03.2021 В Приамурье, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались ещё три носителя коронавируса (днём ранее — два). За весь период пандемии в области жертвами COVID-19 стали уже 211 человек. Читайте подробнее: В Приамурье от COVID-19 скончались ещё три человека

08:19 19.03.2021 150 тысяч желающих поставили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что 150-тысячным жителем, который вакцинировался от этой инфекции, стала почетный гражданин Ставропольского района ТамараИсаева. Читайте также: В Самарской области вакцинацию от COVID-19 прошли 150 тысяч человек

08:32 19.03.2021 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — также 16). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 934 человек. Подробности в материале: На Камчатке увеличилось число жертв COVID-19

08:37 19.03.2021 В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 19 марта, за прошедшие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 47 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки коронавирусом заразились 45 человек

08:39 19.03.2021 В Хабаровский край поступило всего более 53 тыс. доз вакцины от коронавируса. До 21 марта ожидается поступление ещё 1500 доз «Спутник V», а до конца месяца — еще 15 тыс. Читайте также: В Хабаровске от коронавируса прививаются долгожители

08:42 19.03.2021 В Республике Алтай продолжает расти число жертв COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в феврале 2020 года. Об этом: На Алтае от COVID-19 скончались ещё два пациента

08:49 19.03.2021 В Алтайском крае с 21 марта отменяют режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это связано с улучшением эпидемиологической ситуации и многократными обращениями руководителей различных учреждений, в том числе культуры, образования с просьбами разрешить пожилым людям выйти на работу. Об этом: Алтайский край ослабил карантинный режим для лиц категории 65+

08:57 19.03.2021 В Югре за сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 85 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлен 81 случай заражения коронавируса

08:59 19.03.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 19 марта выявили 85 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 86 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 766 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

09:08 19.03.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в очередной раз продлив самоизоляцию для пожилых работающих жителей республики до 31 марта. Читайте также: Пожилым жителям Мордовии вновь продлили самоизоляцию

09:09 19.03.2021 В Чувашии прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами 21 тыс. жителей. Читайте также: В Чувашии прививку от коронавируса сделали 33 тыс. жителей

09:12 19.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 19 марта провели 931 444 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4175 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2974 исследования. Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 931 тыс. тестов на коронавирус

09:13 19.03.2021 В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 19 марта, составляет 52 875 человек, за сутки выявлен 171 новый случай заражения. Накануне заболели 168 человек. Выздоровели с начала пандемии 47 660 пациентов, или 90,1%, за сутки — 178 человек. Всего скончались 742 саратовца. Подробности в материале: В Саратовской области увеличился прирост носителей коронавируса

09:18 19.03.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 марта прививку от коронавируса сделали 41 424 человека. Второй компонент препарата получили 24 455 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Более 24 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса

09:21 19.03.2021 В Еврейской автономной области за сутки выявили ещё трёх носителей коронавируса. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 4397 человек. Читайте также: В Еврейской АО жертвами COVID-19 стали уже 124 человека

09:22 19.03.2021 Власти Забайкальского края разрабатывают регламент по плановой диспансеризации жителей, перенесших COVID-19. Как пояснил замминистра здравоохранения Сергей Базаров, в таких плановых обследованиях нуждаются порядка 40 тысяч жителей края. Его слова 19 марта цитирует пресс-служба правительства региона. Все люди, перенесшие заболевание, внесены в единый федеральный регистр. Читайте подробнее: В Забайкалье переболевших COVID-19 отправят на диспансеризацию

09:24 19.03.2021 В Республике Алтай за последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев превышает показатели суточного прироста от 18 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся пять детей. Читайте также: На Алтае выявили 20 новых носителей коронавируса

09:24 19.03.2021 Вакцинация от коронавируса. Тамбовская область zdrav.tmbreg.ru

09:31 19.03.2021 В Санкт-Петербурге экспертные советы при правительстве Санкт-Петербурга обсудили дальнейшие ослабления ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, предлагается отменить ограничение в 50%-ной заполняемости посадочных мест для фуд-кортов и требование об обязательном ношении перчаток всеми сотрудниками предприятий общепита. Читайте также: В Петербурге предлагается ослабить коронавирусные ограничения

09:49 19.03.2021 117 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 31 034 случая заражения этим вирусом. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 117 носителей коронавируса

09:53 19.03.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 27 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 марта. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Калмыкии за сутки выявили 27 носителей коронавируса

09:56 19.03.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 104 новых носителя коронавирусной инфекцией, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 19 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Карелии выявили 104 новых случая коронавируса

10:09 19.03.2021 В Челябинской области за 18 марта был выявлен 141 носитель коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 55 тыс. заразившихся. Выздоровели 48 046. Читайте также: В Челябинской области выявили уже 55 тыс. носителей коронавируса

10:17 19.03.2021 За последние сутки в Петербурге проверили на коронавирус 24 315 человек. Это примерно на 2 тыс. тестов меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Петербурге сократились объемы тестирования на коронавирус

10:28 19.03.2021 В Челябинске посетители одного из торговых центров смогут сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. Такая возможность будет в торговом городе «Алмаз». Здесь 20 марта будет работать бригада медиков из Областной клинической больницы № 2. Вакцинация пройдёт бесплатно. Подробности в материале: Привиться от коронавируса можно будет в ТРК Челябинска

10:39 19.03.2021 Сотрудники инфекционных госпиталей и скорой помощи Самарской области по решению главы региона Дмитрия Азарова получили дополнительные единовременные региональные выплаты. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен 18 марта на заседании в областном министерстве здравоохранения. Об этом: В Самарской области некоторые медики получили дополнительные выплаты

10:47 19.03.2021 На территории Алтайского края с 21 марта отменяется режим самоизоляции, ранее введенный из-за пандемии коронавируса, для людей в возрасте старше 65 лет. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба краевого правительства. Читайте также: В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

11:05 19.03.2021 По состоянию на 19 марта 76 796 жителей Алтайского края вовлечены в кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Причем за последние сутки прививки сделали всего лишь 503 человека, тогда как днём ранее число привитых составило 2147 человек за сутки. Это связано с дефицитом препарата: 18 марта о временном прекращении работы передвижных пунктов по вакцинации от коронавируса в Барнауле известил минздрав региона. Читайте также: Дефицит вакцины от COVID-19 на Алтае значительно снизил темпы вакцинации

11:11 19.03.2021 Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет принял участие в итоговой коллегии министерства здравоохранения Алтайского края. Он высоко оценил работу медиков региона в минувшем году: «2020-й стал настоящим испытанием на прочность для алтайской системы здравоохранения. Этот год, безусловно, войдет в историю как время тяжелых утрат и героической работы жителей края, которые встали на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией. С полной уверенностью можно сказать, что медики Алтайского края выдержали наплыв пациентов. Даже в войну людям в белых халатах было легче, чем в минувшем году. Несколько месяцев они находились вдали от близких и родных, в изоляции. Им ежесекундно приходилось бороться не только за жизнь пациентов, но и со страхом перед неизведанным. А уже доказано, что страх снижает иммунитет, но они выстояли. Их преданность профессии заслуживает самой высшей похвалы…»

11:17 19.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 19 марта выявили 348 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 349 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 103 630 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 348 новых носителей коронавируса

11:19 19.03.2021 За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2706 человек. Подробности в материале: За сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:19 19.03.2021 83 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области 19 марта. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода, выздоровели ещё 106 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявлены 83 носителя коронавируса

11:22 19.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 19 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 372 543 человек. В среднем за неделю уровень охвата тестированием увеличился и составил 162,84 теста на 100 тыс. населения. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 6579 нижегородцев. Накануне тесты сдали 5748 жителей области. Читайте также: В Нижегородской области растёт объём тестирования на коронавирус