Новосибирск, , 16:28 — REGNUM В Новосибирской области масочный режим может быть продлён до 30 апреля. Об этом во время пресс-конференции сегодня, 17 марта, сообщил губернатор Андрей Травников.«Одно из требований — масочный режим и социальная дистанция. Мы не будем торопиться снимать эти ограничения. Напомню, это рекомендации главного санитарного врача России, — отметил Травников. — Несмотря на то, что в Новосибирской области ситуация сегодня абсолютно спокойна, нас, конечно, беспокоит, как развивается ситуация в Европе. Мы действительно думаем, что нужно заканчивать эту пандемию и готовиться к нормальной жизни и готовиться к праздникам в мае. Ещё 1,5 месяца нам нужно потерпеть и соблюдать все меры, чтобы не увеличить нагрузку на систему здравоохранения».Он уточнил, что постановление о противокоронавирусных мерах действует до 31 марта, но очевидно, оно будет продлено до 30 апреля.