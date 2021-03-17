Мадрид, , 16:27 — REGNUM Министерство здравоохранения прекратит вакцинацию более 14 000 человек на Балеарских островах из-за ситуации с вакциной AstraZeneca. Об этом пишет испанское издание Última Hora.

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Прекращение поставок вакцины AstraZeneca запланировано как минимум на 15 дней — на время, пока Европейское агентство лекарственных средств будет проводить расследование и убедится, что её использование не связано с регистрацией тридцати случаев тромбоэмболии. Если информация подтвердится, минздрав прекратит вакцинацию около 14 000 человек.

В настоящий момент деятельность центров массовой вакцинации приостановлена, они ждут возможности ее возобновления. Отменены ранее назначенные 3000 посещений.

Тех, кто вакцинировался менее 14 дней назад, просят узнать, есть ли у них сильная и постоянная головная боль, связанная с неврологическими симптомами, и если таковая есть — просят обратиться к врачу. Несмотря на это, «98% побочных эффектов вакцины легкие и связаны с мышечными или головными болями, которые проходят через несколько часов», пояснил 16 марта главный фармацевт Начо Гарсиа Пинеда.

К настоящему времени на Балеарских островах было зарегистрировано 1100 побочных эффектов от вакцин против COVID-19, подавляющее большинство из которых — от вакцины Pfizer, «потому что именно они используются чаще всего». Количество жалоб на AstraZeneca составляет 404, из которых, по данным министерства, 392 являются несерьезными, а 12 считаются более серьезными. «Речь идет о постоянном дискомфорте в течение двух или трех дней или о высокой температуре», — пояснил Гарсиа Пинеда.