Минск, , 16:26 — REGNUM Поставки российского газа в Белоруссию будут регулироваться решениями, принятыми 24 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. Во исполнение их будет подписан технический протокол к межправительственному газовому соглашению от 2011 года, сообщило 17 марта министерство энергетики Белоруссии.

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Представители министерства напомнили, что по итогам декабрьских переговоров был подписан протокол между «Газпромом» и правительством Белоруссии о порядке формирования цен при поставке в 2021 году белорусской стороне российского природного газа. «В соответствии с международной практикой оформления таких договоренностей, необходимо внести изменение в межправсоглашение по поставкам природного газа», — отметили чиновники.

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"Планируемая корректировка соглашения носит технический характер и связана с необходимостью правового оформления решений, принятых 24 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге», — подчеркнули в белорусском министерстве.

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Напомним, в 2020 году Белоруссия закупала российский газ по $127 за тысячу кубометров, а с 2021 года закупает его по $128,5. При этом Александр Лукашенко продолжает поиски энергетической независимости от России, что с 2015 года также нормативно закреплено белорусской концепцией энергобезопасности.