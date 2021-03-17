Донецк, , 16:25 — REGNUM Дорогу возле контрольно-пропускного пункта въезда и выезда «Александровка» — «Марьинка» заминировали ВСУ, установив здесь 19 противотанковых мин (ТМ-62), сообщает 17 марта управление Народной милиции ДНР.

Мины установлены украинскими боевиками в населённом пункте Марьинка поперёк дороги. Ещё десть противотанковых мин они установили рядом с посёлком Невельское.

Напомним, «Александровка» — «Марьинка» — это один из четырёх КПВВ на линии соприкосновения ДНР и Украины. Три других — это «Горловка» — «Майорское», «Еленовка» — «Новотроицкое» и «Октябрь» — «Гнутово». Сейчас гуманитарный коридор действует только через пункт «Еленовка» — «Новотроицкое».

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