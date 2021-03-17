Киев, , 16:25 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не видит проблемы в том, что спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович употребляет нецензурную лексику при общении в социальных сетях.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 17 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне Арестович в Facebook выразился нецензурно в адрес комментатора под его постом, который призвал спикера перейти на украинский язык, но после того как история получила резонанс, удалил комментарий. Также он заявил, что люди, педалирующие этот конфликт, являются «чистыми лицемерами».

Арахамия заявил, что и сам очень активно употребляет нецензурную лексику, хотя перед камерами старается «минимизировать этот процесс». Он считает, что мат — это «народная речь», а в социальных сетях есть свой этикет, и когда «какой-то человек пришел и что-то там поучает жизни — вы можете ответить как угодно».

Глава фракции «СН» заявил журналистам, что Арестовича однозначно не будут как-то наказывать за эти высказывания, например, штрафовать.

ИА REGNUM напоминает, что Арестович заявил, что хотя он имеет полномочия спикера Украины, но не является членом официальной делегации, а является частным лицом, которое оказывает государству помощь на общественных началах, не получая за это денег налогоплательщиков.