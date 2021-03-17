, 17:08 — REGNUM В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 53 тыс. человек, сообщает 17 марта Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, коронавирус выявлен еще у 53 579 жителей США. Вчера в стране выявили 56 649 случаев.

С учетом этих данных общее число зафиксированных в США случаев заражения COVID-19 превысило 29,55 мл.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 1 286, а общее число перевалило за отметку в 536 914.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и числу умерших от COVID-19.