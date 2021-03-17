Варшава, , 16:23 — REGNUM Силы территориальной обороны Польши доказали свою ценность в борьбе с пандемией. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак 17 марта во время своего выступления в Сейме.

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«Солдаты блестяще справляются с вакцинацией населения — они всячески помогают медработникам, а также сами делают прививки, получив соответствующие навыки за короткое время», — заявил Блащак.

Он добавил, что минобороны Польши поддерживает Национальную программу вакцинации и готово более активно участвовать в ее реализации.

«Военные обладают для этого обширными материально-техническими возможностями, и в еще большей степени могут заниматься транспортировкой вакцин», — подчеркнул Блащак.

Министр также добавил, что с начала вакцинации военные успели вакцинировать поголовно всех солдат, а также многих представителей других силовых структур.