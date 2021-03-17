Волгоград, , 16:21 — REGNUM К административной ответственности за недостаточно горячую воду привлёк Центральный районный суд Волгограда ООО «Концессии теплоснабжения», сообщили ИА REGNUM 17 марта в объединённой пресс-службе судов региона. Коммунальщикам назначили штраф.

На защиту жильцов дома №4 по улице Елецкой встал региональный Роспотребнадзор. В ходе административного расследования выяснилось, что Концессии подавали в здание горячую воду с температурой, не соответствующей требованиям санитарно-гигиенических норм, — ниже 60 °C. Это в свою очередь является «угрозой причинения вреда здоровью жителей многоквартирного дома».

Суд, выслушав доводы сторон, назначил в отношении юридического лица наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.