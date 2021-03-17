Калуга, 17 марта, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

ИА REGNUM

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Юхновского района 1936 года рождения и житель Кировского района 1946 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 277 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.