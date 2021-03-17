Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Врачи Национального Медицинского Исследовательского Центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге возвращаются к плановой работе — последнего пациента с коронавирусом здесь выписали 15 марта. О восстановлении штатной работы 17 марта сообщили в пресс-службе федерального медицинского учреждения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За время пандемии коронавируса, которая продолжается уже второй город, Центр Алмазова был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусной инфекцией дважды. Так с 9 декабря 2020 года Лечебно-реабилитационный комплекс (ЛРК) НМИЦ им. В. А. Алмазова на проспекте Пархоменко, 15, начал работать в режиме инфекционного стационара.

«Здесь было развернуто 260 инфекционных коек», — отметили в центре.

А 23 декабря 2020 года Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова (филиал Центра Алмазова) тоже начал принимать на лечение пациентов с COVID-19.

«Здесь инфицированных уже лечили второй раз — первый раз филиал был перепрофилирован летом 2020 года. На этот раз в филиале было развернуто 140 инфекционных коек», — уточнили в пресс-службе медучреждения.

Таким образом на борьбу с ковид вышли: около 900 сотрудников лечебно-реабилитационного комплекса — медсестры, врачи, администрация, повара, уборщики, специалисты службы охраны и 110 врачей, 12 специалистов лучевой диагностики, 138 медицинских сестер и медбратьев, сестер-хозяек и лаборантов, 67 младших медицинских сестер, дезинфекторов, санитаров и санитарок, три инженера по медицинскому оборудованию, четыре сотрудника аптеки инфекционного стационара РНХИ им. проф. А. Л. Поленова.

«В общей сложности врачи ЛРК боролись с коронавирусом 97 дней, РНХИ им. проф. А. Л. Поленова — 51 день», — подытожили в пресс-службе Центра Алмазова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выросло суточное число новых носителей коронавируса