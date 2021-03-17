Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Грузии после обстрела офиса партии «Единое национальное движение», сообщили 17 марта в МВД республики.

Расследование проводится по статьям о повреждении чужого имущества и о противоправном ношение огнестрельного оружия. Уточняется, что в полицию оппозиционная партия не обращалось — дело возбуждено после публикации в СМИ о нападении на её офис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единое национальное движение» — это оппозиционная в Грузии партия, основанная бывшим президентом республики Михаиолом Саакашвили.

Об атаке на офис стало известно после публикации заявления сотрудницы пресс-службы партии. По её данным, неизвестные обстреляли офис из огнестрельного оружия, повредив баннер с изображением главы партии Ники Мелии.

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