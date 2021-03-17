Волгоград, , 16:13 — REGNUM Подозреваемую в разбое в салоне связи задержали полицейские в Советском районе Волгограда. 37-летняя женщина с электрошокером напала на продавца, сообщили 17 марта ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Покупательница зашла в салон сотовой связи на улице Казахской и попросила показать ей сотовый телефон стоимостью 53 тысячи рублей. Она выслушала продавца, рассказавшего о технических характеристиках аппарата, достала кошелёк, якобы намереваясь приобрести товар. Когда 20-летний продавец отвернулся, женщина достала из сумки электрошокер и направила его в спину молодому человеку. Парень не растерялся, сумел обезоружить нападавшую, вызвал полицию.

37-летняя неработающая жительница Иловлинского района созналась, что пыталась похитить дорогостоящий телефон, а затем сдать его в скупку. Вырученными деньгами она планировала расплатиться с долгами. За разбой в отношении женщины возбуждено уголовное дело.