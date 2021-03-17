Москва, , 16:10 — REGNUM Налоговики, получившие контроль над банковскими операциями, смогут лучше выявлять случаи уклонения от уплаты налогов. Об этом 17 марта заявил ИА REGNUM адвокат Антон Зимарин.

Эксперт прокомментировал вступление с 17 марта в действие поправок к Налоговому кодексу РФ, в соответствии с которыми упрощается порядок предоставления банковскими организациями данных Федеральной налоговой службе РФ.

«Расширенный доступ к банковской тайне потребовался ФНС для упрощения и ужесточения контроля над банковскими вкладами и банковскими операциями населения. Учитывая экономическую ситуацию, бюджет нуждается в пополнении за счет увеличения собираемости налогов. Контролируя банковские операции физических лиц, налоговики смогут оперативно выявлять случаи уклонения от уплаты налогов, подозрительные финансовые операции, крупные расходы с целью взятия налога и истребования штрафов и пеней. В то же время, помимо собираемости налогов, такая политика может привести и к обратному эффекту — уходу части физлиц, не желающих платить налоги или иметь проблемы с ФНС, в теневую сферу, с наличными расчетами. В итоге масштабы теневого сектора экономики могут вырасти, операции теневого рынка с использованием наличных увеличиться, и ФНС вместо реального контроля над ситуацией получит его потерю», — сказал он.

По мнению адвоката, текущая экономическая ситуация «не особо благоприятна для экспериментов в сфере ужесточения налогообложения: население серьезно пострадало от последствий экономического кризиса, вызванного пандемией, и жесткий контроль за доходами может вызвать лишь рост теневого экономического поведения».

«В то же время, ФНС придется увеличить темпы нагрузки, контролируя финансовые операции физических лиц. Не очень благоприятно скажется мера и на положении банков: многие клиенты постараются забрать хотя бы часть средств с банковских счетов», — отметил Зимарин.

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