Киев, , 16:16 — REGNUM Парламентская коалиция между пропрезидентской партией «Слуга народа» и партией «Батькивщина» невозможна, пока руководство Украины не сменит вектор развития страны. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает 17 марта «Интерфакс-Украина».

"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведётся в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики… пока не будет полностью изменён вектор развития Украины с превращением её в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна», — сказала она.

Тимошенко рассказала, что все требования «Батькивщины» переданы руководству «Слуги народа».

«Мы ждём ответа», — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил сомнение в возможности создания коалиции с партией Тимошенко, поскольку у двух политсил есть неустранимые противоречия, например, в вопросе о рынке земли.

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