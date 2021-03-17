Киев, 17 марта 2021, 16:16 — REGNUM Парламентская коалиция между пропрезидентской партией «Слуга народа» и партией «Батькивщина» невозможна, пока руководство Украины не сменит вектор развития страны. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает 17 марта «Интерфакс-Украина».
Тимошенко рассказала, что все требования «Батькивщины» переданы руководству «Слуги народа».
Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил сомнение в возможности создания коалиции с партией Тимошенко, поскольку у двух политсил есть неустранимые противоречия, например, в вопросе о рынке земли.
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